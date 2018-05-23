بالفيديو.. لحظة غرق طفل رضيع تحت الماء لمدة 46 ثانية قبل انقاذه

بكين(صدى):

تسبب إهمال عاملة داخل مركز رعاية للأطفال في الصين ، عن تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أشهر لحادث خطير كاد أن يفقد حياته به .

وظهرت امرأة في مقطع فيديو متداول ، وهي تدير ظهرها إلى حوض السباحة لحظة غرق الطفل في الماء رأسا على عقب ، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى واحتجازه بالعناية المركزة .

وقالت والدة الطفل في تعليقها على الحادث ، إنها خرجت لشراء حليب لطفلها عندما وقع الحادث المروع، حيث اعتادت على أخذه إلى التدريب كل يوم لتعلم السباحة.

وتابعت أن إحدى العاملات حملت ابنها وهرعت إليها تخبرها أن ابنها قد غرق وتحولت شفتيه إلى اللون الأرجواني، وأضافت أنها حاولت مع الموظفين إسعافه والتخلص من المياه في جسده.

وكشفت الام أنها لم تنتظر وصول سيارة الإسعاف وحملت طفلها إلى المستشفى على دراجة نارية، وهناك أخبرها الأطباء أن الطفل يعاني من التهاب في الرئتين.