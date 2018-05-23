” يعارضون مصلحة المواطن ” .. شير شات يتحدث عن أعضاء مجلس الشورى غير الفاعلين
ناقشت الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني ” شير شات “ ، اليوم الأربعاء، مشكلة أعضاء مجلس الشورى غير الفاعلين الذين يعارضون أي قرار في مصلحة المواطن.
وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة السابعة من شير شات.
قال أحد المغردين: طرقت الحلقة لأعضاء مجلس الشورى غير الفاعلين الذين يعارضون أي قرار في مصلحة المواطن واذا كان ضد المواطن دعموه بقوة وذلك لأنهم يعتقدون أن الشعب ” مدلع ” ليتضح أن هؤلاء الاعضاء يعيشون في أبراج عاجية ولا يعلمون شيئا عن معاناة الشعب.
وقال أخر: الحلقه هذي واضح جدا الهدف منها ووصل الهدف والمعنى منها بكل خفه وسلاسه
وتابع أخر: هذا العمل رقم ١ في رمضان ٢٠١٨ يكفي انه ترند يوميا وعلى قناه جديدة.
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