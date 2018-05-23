جوازات عسير تحذر من التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أبها(صدى):

أطلقت إدارة جوازات ظهران الجنوب وبتوجيهات من مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد الخالدي حملة إعلامية على الطرقات العامة وداخل المحافظات في قطاع ظهران الجنوب والشريط الحدودي مع دولة اليمن عن عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ويشار إلى أن الحملة تستهدف المواطنين والمقيمين النظاميين لتحذيرهم من خطورة القيام بنقل المتسللين أو تشغيلهم أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم وما يترتب على ذلك من عقوبات وأن هذه الأعمال مخلة بأمن الوطن ومواطنيه.

وأكد اللواء الخالدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيواءهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم لأن ذلك يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.