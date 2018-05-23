بالصور.. وفاة مشغل رافعة إثر سقوطها بالرياض
قامت فرق الدفاع المدني، ظهر اليوم الأربعاء، بمباشرة حادثة سقوط رافعة تابعة لمبنى مكون من 15 دورًا قيد الإنشاء في حي الياسمين بمنطقة الرياض.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث الإعلامي الرسمي باسم الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي، أن الحادثة نتج عنها وفاة مشغل الرافعه، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني لا زالت تقوم بواجبها بموقع الحادث.
خديجه[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 20 دقيقة
يايامي يقول الخبر في حي الياسمين شمال الرياض !!
طلال[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 19 دقيقة
وين طاحت لاتكون في مكة او الحرم
ماجد[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحمه