نيمار يعرب عن أمله في خيسوس وكوتينيو بالمونديال

طلال الغامدي(صدى):

أكد قائد المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، على أمله في أن يكون لزميليه في الفريق، غابرييل خيسوس، وفليبي كوتينيو، دورًا حاسمًا خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا؛ قائلًا: ” آمل في أن يكون هذا الثلاثي نيمار وخيسوس وكوتينيو حاسماً، أقوم بالضغط على كوتينيو وغابرييل خيسوس ” .

ويذكر، أن المنتخب البرازيلي بدأ استعداداته للمونديال أمس الاثنين، في مركز “غارانغا كوماري” للتدريبات بمدينة ريو دي جانيرو؛ حيث سيخوض أول مبارياته في المونديال أمام سويسرا في 17 يونيو، قبل أن يلتقي مع كوستاريكا وصربيا ضمن منافسات دور المجموعات.