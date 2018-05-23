شرطة الرياض تطيح بثلاثيني يقوم بسرقة السيارات

محمد السعران(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بأحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ حيث امتهن سرقة السيارات من خلال الصدم من الخلف وسرقتها بوضع التشغيل وذلك في كمين مُحكم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ ١٢ حادثة مماثلة، في أحدِها تعرض مقيم للدهس خلال سرقة سيارته بعد صدمها من الخلف نتج عنه تعرضه لإصابات بسيطة، مؤكدًا أنه تم إيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.