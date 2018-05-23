شرطة الرياض تطيح بثلاثيني يقوم بسرقة السيارات
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بأحد المواطنين في العقد الثالث من العمر؛ حيث امتهن سرقة السيارات من خلال الصدم من الخلف وسرقتها بوضع التشغيل وذلك في كمين مُحكم.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ ١٢ حادثة مماثلة، في أحدِها تعرض مقيم للدهس خلال سرقة سيارته بعد صدمها من الخلف نتج عنه تعرضه لإصابات بسيطة، مؤكدًا أنه تم إيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
ماجد[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 57 دقيقة
أرى بأن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف تعزيرا وذلك لتعدد جرائمه او سجنه 10سنوات وألف جلدة مع إعادة جميع المسروقات لابد من الحزم مع هؤلاء المجرمين لكي يأمن الناس في هذا البلد الطاهر المطبق للشريعة الإسلامية
طلال[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 56 دقيقة
المفروض يربطونه في جدار ويصدمونه بالسيارات الي سرقها الين يفطس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 55 دقيقة
لو تطبق الاحكام الاسلامية القاتل يقتل والسارق تقطع يده والقاذف يجلد لكان اكثر الناس آمنين لكن للاسف القذف صار مثل السلام عليكم والقتل كل يوم نسمع بجريمة والسرقة بلا حساب ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
مغرد[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 12 دقيقة
لو سكتوا افضل 12 سرقه تو تمسكونه