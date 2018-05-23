متخصص يتوقع تقليص عدد موظفي البنوك بالمملكة بنسبة 40%

علي القحطاني(صدى):

توقع عبدالله محمد الكبريش، المتخصص في حوكمة الشركات، أن التكنولوجيا ستقلص 40% من عدد الموظفين في البنوك بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن التقنية المالية والذكاء الاصطناعي وأتمتة البنوك ستغير هيكلة وطرق إدارة القطاع البنكي بشكل كبير مستقبلًا.

وأوضح ” الكبريش ” ، أن اندماج البنوك في المملكة من شأنه أن يزيد من الاحتكار؛ نظرًا لأن المنافسة ستقل خاصة في ظل قلة البنوك المحلية التي لا تتجاو ز الـ12 بنكًا في المملكة، مع تزايد ارتفاع حجم السوق.

ودعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى الالتفات إلى الموظفين القائمين حاليًا، ومنحهم فرص التدريب والتطوير.

وتوقع ” الكبريش ” ، أن يكون لديهم فرص أكبر مع شركات التأمين وشركات الإقراض المقبلة بعد السماح بعملية الإقراض السكني.