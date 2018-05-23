متخصص يتوقع تقليص عدد موظفي البنوك بالمملكة بنسبة 40%
توقع عبدالله محمد الكبريش، المتخصص في حوكمة الشركات، أن التكنولوجيا ستقلص 40% من عدد الموظفين في البنوك بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن التقنية المالية والذكاء الاصطناعي وأتمتة البنوك ستغير هيكلة وطرق إدارة القطاع البنكي بشكل كبير مستقبلًا.
وأوضح ” الكبريش ” ، أن اندماج البنوك في المملكة من شأنه أن يزيد من الاحتكار؛ نظرًا لأن المنافسة ستقل خاصة في ظل قلة البنوك المحلية التي لا تتجاو ز الـ12 بنكًا في المملكة، مع تزايد ارتفاع حجم السوق.
ودعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى الالتفات إلى الموظفين القائمين حاليًا، ومنحهم فرص التدريب والتطوير.
وتوقع ” الكبريش ” ، أن يكون لديهم فرص أكبر مع شركات التأمين وشركات الإقراض المقبلة بعد السماح بعملية الإقراض السكني.
مغرد[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 11 دقيقة
تمام تطردونهم وين يروحون يسرقون