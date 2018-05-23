وزارة الدفاع تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات العسكرية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الإلتحاق بالكليات العسكرية لعام ١٤٣٩هـ

وذكرت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبين الإلتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق (١٤٣٩/٠٩/١٢ هـ). وعلى الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (١٤٣٩ هـ) التابعة لوزارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالإلتحاق بوزارة الدفاع، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) هنا.

وأضافت اللجنة أنه على الراغبين في التقديم الإطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، مع العلم بأن الطالب يستطيع التسجيل دون إنتظار خروج نتائج اختبارات ” القدرات، التحصيلي، الكفايات ” ، حيث أن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة الدفاع أن اختبار ” الكفايات ” شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.