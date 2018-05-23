بالفيديو.. سيدة شجاعة توقف حصان هارب على الطريق السريع من داخل السيارة

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسيدة شجاعة تنجح في الإمساك بمقود حصان هارب من نافذة سيارة ، وهو يجري على طريق سريع بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قائدا سيارتين شاهدا حصاناً هارباً وهما يقودان سيارتيهما على طريق سريع بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، وبتفكير سريع قرّرا التعاون للإمساك به، فقادا السيارتين على جانبي الحصان وتمكنا من حصاره، ثم ضيّقا الخناق عليه.

حتى تمكنت سيدة من الإمساك بمقود الحصان من نافذة إحدى السيارتين بكل شجاعة .