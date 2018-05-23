قوات التحالف تدمر زورقين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية بالبحر الأحمر

علي القحطاني(صدى):

نجحت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، ممثلة في القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمنها، صباح اليوم الأربعاء، في تدمير زورقين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، حيث أوضحت أن الزورقين كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر، قبل أن يتمكن طيران التحالف من القضاء عليهما، بينما لاذ زورقان آخران بالهرب.