بالصور.. طاقم فني وهندسي لنقل الطائرة التي هبطت اضطراريا بمطار جدة
كشفت مجموعة من الصور، عن قيام طاقم من المهندسين والفنيين بنقل الطائرة التي هبطت اضطراريًا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إثر تعرضها لعطل فني؛ دفع قائدها إلى الهبوط الاضطراري.
واستخدم الطاقم معدات خاصة تمتلكها الخطوط الجوية السعودية للتعامل مع الطائرة المتضررة؛ كما أوضحت الصور الأضرار التي لحقت بالطائرة .
وفي السياق ذاته، كشف مكتب تحقيقات الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، عن ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة، بعدما أقلعت من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، ما تسبب في تعرض 53 راكبًا لإصابات أثناء عملية الإجلاء.
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qlq[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 37 دقيقة
حمد لله السلامه
طلال[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمد لله قدر الله وماشاء فعل هذا التوفيق للكابتن هو من عند الله سبحانه وهذه شجاعة تنسب له في إتخاذ القرار والهبوط بسرعه ولكن مّن الله عليهم بالسلامة في ليلة مباركة من هذا الشهر الفضيل فالحمد والشكر لله وأكرر الحمد لله على سلامة الجميع
ماجد[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 19 دقيقة
برافو على الطيار بطل والله انه قدر يتحكم فيها ولا تفاقمت المشكله لحادث مريع لاقدرالله
الف سلامه للجميع والله خيرآ حافظ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب ليش مايثبتون كفرات صغير في مقدمه الطياره لمثل هالحالات تكون صغير ترتكي عليها بدل مايحتك جسمها بالارض