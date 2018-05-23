بالصور.. طاقم فني وهندسي لنقل الطائرة التي هبطت اضطراريا بمطار جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، عن قيام طاقم من المهندسين والفنيين بنقل الطائرة التي هبطت اضطراريًا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إثر تعرضها لعطل فني؛ دفع قائدها إلى الهبوط الاضطراري.

واستخدم الطاقم معدات خاصة تمتلكها الخطوط الجوية السعودية للتعامل مع الطائرة المتضررة؛ كما أوضحت الصور الأضرار التي لحقت بالطائرة .

وفي السياق ذاته، كشف مكتب تحقيقات الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، عن ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة، بعدما أقلعت من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، ما تسبب في تعرض 53 راكبًا لإصابات أثناء عملية الإجلاء.

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