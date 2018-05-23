مرور المدينة: يومان فقط على الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وعدم ربط الحزام
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن الوقت المتبقي لبدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، في منطقة المدينة المنورة.
حيث قالت إدارة المرور، عبر صفحتها الرسمية على ” تويتر ” : ” باقي يومان لبدء رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي في المدينة المنورة.
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خديجه[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 14 دقيقة
امااااا للحين ما بديتو ونا كل يوم اربط الحزام قامط من الكاميرات اللي تأشر بالاحمر بالدايري 😂😂🤦♂️
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 12 دقيقة
هرمنا من اجل هذه اللحظة ❤❤❤ ربي يعينكم ويقويكم
ماجد[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو الهدف مثل ماتقولون سلامة السائق فيه إجراءات أفضل منعه من القيادة لمدة محدودة وسحب رخصة القيادة لفترة من الزمن و توقيفية اذا تكررت المخالفة لعدة ايّام .
بس واضح أن التربح مطمع يا إدارة المرور 🇸🇦
ليس كل عقاب يكون فيه سحب من الجيوب يا مدير 😏