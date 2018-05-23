مرور المدينة: يومان فقط على الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وعدم ربط الحزام

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن الوقت المتبقي لبدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، في منطقة المدينة المنورة.

حيث قالت إدارة المرور، عبر صفحتها الرسمية على ” تويتر ” : ” باقي يومان لبدء رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي في المدينة المنورة.

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