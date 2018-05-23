رامون دياز يبدأ مسيرته مع الاتحاد بمواجهة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا جديدًا له خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا؛ حيث ستكون أول مباراة رسمية سيقودها دياز أمام فريقه السابق الهلال على كأس السوبر.

وأقال الهلال الأرجنتيني دياز صاحب الـ58 عامًا من قيادة الفريق في فبراير رغم أنه قاده لثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم السابق إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي قبل الهزيمة أمام أوراوا رد دايموندز الياباني.

ويذكر، أن الهلال حسم لقب الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تُوج نادي الاتحاد بطلًا لكأس الملك وذلك بعد فوزه على نادي الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.