رامون دياز يبدأ مسيرته مع الاتحاد بمواجهة الهلال
كشف نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا جديدًا له خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا؛ حيث ستكون أول مباراة رسمية سيقودها دياز أمام فريقه السابق الهلال على كأس السوبر.
وأقال الهلال الأرجنتيني دياز صاحب الـ58 عامًا من قيادة الفريق في فبراير رغم أنه قاده لثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم السابق إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا العام الماضي قبل الهزيمة أمام أوراوا رد دايموندز الياباني.
ويذكر، أن الهلال حسم لقب الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تُوج نادي الاتحاد بطلًا لكأس الملك وذلك بعد فوزه على نادي الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
ماجد[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 1 ساعة
رغم أن الاتحاد اكبر من كل المدربين ..والبطولات والتاريخ يشهد مع كل الظروف القاسية في فترات كثيرة ..لكني لست مرتاح لهذا الإختيار ابداً
عمار[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 56 دقيقة
الاعبيين هم من يصنعواالمجد والبطولات لفرقهم والمدرب له نصيب من ذالك ولكن العنصر الاكبر لعيبة الفريق اتمنى التوفيق للاتحاد من قلب مشجع هلالي غير متعصب كلمة حق فريقي الهلال والأتحاد من يصنعوا المدربين وليس العكس لما يملكون من محترفين سعودين وأجانب وروح عاليه في الملعب باالتوفيق💜
ماجد[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 55 دقيقة
يارجل من يوم بدت الإصابه في لعيبة الهلال ضاع …. ديااااز جاي لفريق يملك الرووووح يملك مدرج من ذهب سيبك من جمهور ابو اذا فاز فرحنا بك واذا انهزم زعلنا منك… عشقي الإتحاااديارج 💛🖤💛
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4913 ] نشر منذ 19 دقيقة
حت لو يجيبو تنمبيتطخطخطخهي معلينا منه حنا الزززعيم ان فزنا مبروك علينا بطوله جديده وان خسرا مبروك للاتي وهذا روح كورة القدم