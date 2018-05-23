6 خطوات لتجنب التعرض لضربات الشمس

متابعات(صدى):

أكدت إحدى الدراسات العلمية ، أنه ليس من المشترط التعرض المباشر لأشعة الشمس للإصابة بضربات الشمس، فيمكن الإصابة بها من خلال الجلوس في أماكن مغلقة رديئة التهوية، التي تعمل على تعرض الإنسان لدرجة حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية والإسعافات الأولية التي يجب اتباعها عند الإصابة بأعراض ضربة الشمس :

1- تلافي التعرض المباشر لآشعة الشمس مباشرة مدة طويلة .

2- عدم الجلوس في أماكن رديئة التهوية .

3- توفير تيار هواء من خلال تسليط مروحة على الشخص المصاب .

4- تعريض الجسم لمياه فاترة مع التركيز على منطقة الرأس .

5- الحرص على تناول الخضراوات خاصة خلال وجبة السحور.

6- الحرص على شرب القدر الجيد من المياه من خلال تقسيمها في الفترة بين الإفطار والسحور.