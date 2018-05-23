” خالد بن سلمان ” يطرح سؤالا حول ادعاءات إيران عن البرنامج النووي

عادل الحربي(صدى):

طرح سمو الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سؤالًا على جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني.

حيث جاء سؤال الأمير خالد حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي، قائلًا: ” إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي؛ أسأل جواد ظريف؛ كيف يمكن لتزويد المليشيات اليمنية، بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران ” .

وفي ذات السياق، أعرب الأمير خالد عن امتنانه للولايات المتحدة؛ لاتخاذها خطوة فرض عقوبات اقتصادية على 5 إيرانيين، زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية؛ مكنتهم من إطلاق صواريخ على مدن بالمملكة.