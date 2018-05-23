” خالد بن سلمان ” يطرح سؤالا حول ادعاءات إيران عن البرنامج النووي
طرح سمو الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، سؤالًا على جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني.
حيث جاء سؤال الأمير خالد حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي، قائلًا: ” إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي؛ أسأل جواد ظريف؛ كيف يمكن لتزويد المليشيات اليمنية، بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران ” .
وفي ذات السياق، أعرب الأمير خالد عن امتنانه للولايات المتحدة؛ لاتخاذها خطوة فرض عقوبات اقتصادية على 5 إيرانيين، زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية؛ مكنتهم من إطلاق صواريخ على مدن بالمملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 1 ساعة
رصد الاخواقطرايراتىركية تثبت لنا كسعوديين أن محمد بن سلمان حفظه الله كان صادقا بكل كلمة قالها عنهم
في غدرهم وكذبهم ودجلهم ومعاداتهم لبلاد الحرمين
تم ضرب الاخوان وقطر وايران وقريبا تركيا في صميم خيانتهم للسعودية
قبحكم الله وحفظ الله السعودية وشعبها وحكامها من كل عابث