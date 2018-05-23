” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في ” الرياض، والدمام، والجبيل ” .

وأبانت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– مشرف خط إنتاج ” الدمام ” : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكيميائية، والأجهزة).

– مشرف تخطيط وإنتاج ” الدمام ” : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكيميائية).

– أخصائي ثانٍ- مراكز البيانات ” الجبيل ” : درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول- التطوير التنظيمي ” الرياض ” : الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلوم التنظيمية).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مايو 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال هذا الرابط:هنا