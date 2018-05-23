وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ ” نسما القابضة ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” نسما ” القابضة – عبر موقعها الإلكتروني – عدة وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نسما للكهرباء ” ، في مدينة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس جودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس السلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

– مدير المالية والحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

وأتاحت الشركة، التقديم لهذه الوظائف المُعلنة من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 22 مايو 2018م، ويستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2018م.

فيما أكدت الشركة، أنه يمكن الإطلاع على شروط وتفاصيل تلك الوظائف من قِبل الراغبين في العمل بها، وذلك عبر الرابط التالي:هنا