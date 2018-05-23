بالصور.. القردة المليونيرة تشعل مواقع التوصل
أشعلت القردة كريستال الملقبة بـ ” أنجلينا جولي القرود ” مواقع التواصل الاجتماعي .
وتعتبر القردة كريستال هي واحدة من أشهر الحيوانات على الإطلاق، تقدر ثروتها بـ 6 ملايين دولار، وشاركت في أفلام رائعة كـ ” Hangover/Night at the Museum ” .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3698 ] نشر منذ 1 ساعة
كريستال -طلعت كريستاله من لؤلؤ-
اين تنافس القرود على كريستاله-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5102 ] نشر منذ 1 ساعة
يحقلها تتغنج ذي كريستال مو حي الله 😅
qlq[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 1 ساعة
يجيبك الموز
qlq[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 1 ساعة
يجيبك الموز