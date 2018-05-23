بالصور.. القردة المليونيرة تشعل مواقع التوصل

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أشعلت القردة كريستال الملقبة بـ ” أنجلينا جولي القرود ” مواقع التواصل الاجتماعي .

وتعتبر القردة كريستال هي واحدة من أشهر الحيوانات على الإطلاق، تقدر ثروتها بـ 6 ملايين دولار، وشاركت في أفلام رائعة كـ ” Hangover/Night at the Museum ” .