5 ملايين ريال غرامة لشركة مشروبات غازية مخالفة والتشهير بها

علي القحطاني(صدى):

شهرت الهيئة العامة للمنافسة، صباح اليوم الأربعاء، بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، فضلًا عن تغريمها 5 ملايين ريال، وذلك بعد مخالفتها النظام بالاتفاق على تقاسم الأسواق والمناطق.

وكشفت الهيئة، عن صدور حكم مؤيد من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض لعام 1439هـ، ضد الشركة المخالفة، وهي شركة ” الجميح ” القابضة.