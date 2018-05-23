5 ملايين ريال غرامة لشركة مشروبات غازية مخالفة والتشهير بها
شهرت الهيئة العامة للمنافسة، صباح اليوم الأربعاء، بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، فضلًا عن تغريمها 5 ملايين ريال، وذلك بعد مخالفتها النظام بالاتفاق على تقاسم الأسواق والمناطق.
وكشفت الهيئة، عن صدور حكم مؤيد من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض لعام 1439هـ، ضد الشركة المخالفة، وهي شركة ” الجميح ” القابضة.
طلال[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 1 ساعة
شركة الجميح 90٪ أجانب للاسف الشديد ومناصب كبرى ورواتب ضخمة والسعوديين حراس أمن متى نرى حزم وزارة العمل مع هذه الشركة
ماجد[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد ان تكون الغرامه مضاعفه في حال تكرارها للمره الثانيه والثالثه وهكذا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 1 ساعة
مطاعم المثلوثة أسعارهم شبه متقاربة في المواسم وغيرها
سيارات الأجرة في مطار الملك عبدالعزيز زادوا الأسعار في رمضان للحرم إلى ٢٥٠ ريال وبينهم قروبات اتصال للتنسيق فيما بينهم وفي الحج يضاعفون الأسعار أو يضاعف بعضهم ليصل ل ٧٠٠ و٨٠٠ريال والضحية الحاج والمعتمر