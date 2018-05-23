تفاصيل جديدة عن مقتل رئيس بلدي بريدة

سالم المطيري(صدى):

بعد العثور على جثته بجوار معارض سيارات، أمس الثلاثاء، أوضحت مصادر مطلعة، ملابسات حادثة مقتل إبراهيم الغصن، رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة.

حيث تبيّن أن رئيس ” بلدي بريدة ” قد لقي مصرعه إثر تعرضه لضرب مبرح بعد تقييد يديه، ثم نُقلت جثته إلى أحد الأحواش شمال مدينة بريدة، وأشارت المصادر، إلى أن هناك شكوك بشأن تورط عمالة كانت تعمل لدى القتيل في أعمال متعددة.

يشار إلى أن الجهات المعنية لا تزال تجري تحقيقاتها في الواقعة.

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