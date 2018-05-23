ارتفاع ملحوظ بطلبات شيكات بدون رصيد و ” الرياض ” الأعلى من بين المناطق

حمود العنزي(صدى):

كشفت محاكم التنفيذ في المناطق عن وجود ارتفاعًا ملحوظًا بطلبات الشيكات، منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

حيث بلغ عدد هذه الطلبات 21684 طلبًا، واحتلت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة، حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكًا، لتليها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكًا، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكًا.

أما عن باقي المناطق، فبلغ عدد الطلبات بمنطقة عسير 2317 شيكًا، ثم منطقة القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران 386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شيكًا، فمنطقة الجوف 79 شيكًا، أما الباحة فتأتي في المرتبة الأخيرة بــ 63 شيكًا.