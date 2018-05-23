أسعار النفط تتراجع وتخالف التوقعات

عادل الحربي(صدى):

رغم هبوط المخزونات الأمريكية واحتمالات زيادة ” أوبك ” إنتاجها، شهدت اليوم الاربعاء اسعار النفط انخفاضا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دول ” أوبك ” لزيادة إمداداتها في حالة فرض عقوبات على فنزويلا وإيران.

وأظهرت مؤشرات اليوم تراجع أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 0.33% ووصلت إلى 71.96 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو 0.58% إلى مستوى 79.11 دولار.

فيما انخفضت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي 1.3 مليون برميل، وفقاً لمعهد البترول الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون عن كثب بيانات المخزونات الرسمية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقاً.