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” التجارة ” تكشف عن تحويل 4 قضايا غش تجاري للنيابة العامة يوميا

” التجارة ” تكشف عن تحويل 4 قضايا غش تجاري للنيابة العامة يوميا
علي القحطاني(صدى):

كشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة تقوم بتحويل أربع قضايا في الغش التجاري إلى النيابة العامة يوميًا، مؤكدًا أن هناك مليارات الريالات التي تغادر المملكة نتيجة التجارة في السلع المغشوشة.

وبيّن ” الحسين ” ، أن هذه السلع المغشوشة، قد يكون مصدرها داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع الأجهزة الحكومية بهدف تتبع سلسلة الإمداد لهذه السلع.

فيما لفت المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن السلع المغشوشة وصلت لدرجة الاحترافية، مؤكدًا على ضرورة التأكد من السلع – خاصة البارزة منها – وذلك من خلال موثوقية مصادرها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 1 ساعة

kk

كويس

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