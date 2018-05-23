خولة الكريع: والدي بنى شخصيتي بمقولة ” بنت رجال ما تستحي من الرجال “

علي القحطاني (صدى):

روت العالمة الدكتورة خولة بنت سامي الكريع ،أول سعودية تحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2010 ، عن نشأتها والبيئة البدوية التي ترعرعت فيها.

وأوضحت الكريع خلال لقاءها ببرنامج ” من الصفر ” أن والدها بنى شخصيتها بمقولة : ” بنت رجال ما تستحي من الرجال ” .

وأشارت إلى أنها عندما كانت طفلة وتدخل مجلس الرجال الذي يرأسه والدها تسير بخجل واستحياء فكان والدها يخاطبها بقوله: ” بنتي ارفعي رأسك طيّري عيونك، بنت رجال ما تستحي من الرجال “.

وقالت الكريع : ” لقد لعبت كرة القدم كمهاجم في فريق إخوتي ومارست الصيد بالبندقية، واتخذت قرارًا بإكمال كلية الطب على الرغم من أني أصبحت أمًا في السنة الأولى، وأنهيت بكالوريوس الطب وأنا أم لأربعة أبناء ثم قررت التخصص في علم الأمراض ” .

يذكر أن الدكتورة خولة الكريّع حاصلة على دكتوراه في سرطانات الجينات من المركز القومي الأمريكي للأبحاث في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.