حقيقة توزيع لحوم حمير بمحايل

علي العنزي(صدى):

تعليقًا على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، كان قد أظهر مجموعة من العمال يذبحون ويوزعون لحوم الحمير بمحافظة محايل، أكدت بلدية محايل عسير عدم صحة المقطع المتداول.

وأقرت البلدية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بعدم صحة المقطع نهائيا، مشيرة إلى أنه سبق انتشار نفس المقطع المصور، يفيد بضبط عمال يذبحون ويوزعون لحوم أبقار بموقع غير مجهز وغير صحي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل عسير سعيد بن علي آل مصمع، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين بوجود عمالة آسيوية تقوم بالذبح داخل مقر سكنهم، وتم مباشرة الموقع من قبل مراقبي الفترة المسائية بوجود الجهات الأمنية.

وأشار رئيس البلدية إلى أنه عند مداهمة الموقع عُثر على أكثر من 220 كلغ من لحوم الأبقار غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمت مصادرتها وجميع الأدوات الموجودة في الموقع، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المقبوض عليهم، وعدم التهاون مع كل من يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين.