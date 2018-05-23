مصير المعتدي على الممارس الصحي بالمدينة المنورة
في متابعة لمصير المتهم في واقعة الاعتداء على ممارس صحي بالمدينة المنورة أثناء تأدية عمله، قامت الجهات المختصة بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية، وتم تنويمه في قسم يتبع للسجن العام تحت الحراسة.
ومن جانبه أوضحت مصادر أنه في بعض الجرائم التي يرتكبها المرضى النفسيون فإن المسؤولية الجنائية تنتفي عن من يفقد عقله أو إداركه ولا يمكن معاقبته على الجريمة المرتكبة.
وأشارت إلى أنه إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على عقل وإدراك الشخص، وقدرته على التحكم فإنه يحاسب على أفعاله وقد يكون المرض سببًا لتخفيف العقوبة عنه ويحدد حالة المريض بناء على تشخيص الأطباء المختصين الذين يستعين بهم القضاء.
يذكر أن المتهم كان قد أعتدى على الممارس الصحي بآلة حادة في ساعده، وخضع المجني عليه لعملية جراحية واستقرت حالته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29692 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشتغلت حرف ال😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29692 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوم شاف إن فيها ثمان سنوات ومليون ريال
قلبها مريض نفسي
تمام عليك
قدع يله😐
منصور الحارثي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 37 دقيقة
اكيد بيسوي نفسه مجنون
الموسيقار[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمدلله على استقرار حالة المصاب وباذن الله الشفاء العاجل ..
والجاني عسى الله يشافيه مما ابتلاه ..
الامراض النفسيه تزيد يوم ورا يوم … والادله واضحه .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يرفع عنه ولا يبلى المسلمين لا واسطه ولاشي الان في كل حي تلقى اكثر من مريض نفسي فاقد السيطرة على عقله و انا كنت في الحرم اصلي ذات مره الا جاء واحد شايب في الستين بعد اقامة الصلاة الا فيه واحد نايم وقام الشايب يصحيه للصلاة والثاني شاب قوي مفتول لاكنه مريض نفسي قام اخذ اخذ عقال الشايب ومحط في الشايب بقسوة عشانه قومه من نومه حالات المرضى في تزايد نخاف تصير ظاهرة لابد معالجة امرهم