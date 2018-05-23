مصير المعتدي على الممارس الصحي بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

في متابعة لمصير المتهم في واقعة الاعتداء على ممارس صحي بالمدينة المنورة أثناء تأدية عمله، قامت الجهات المختصة بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية، وتم تنويمه في قسم يتبع للسجن العام تحت الحراسة.

ومن جانبه أوضحت مصادر أنه في بعض الجرائم التي يرتكبها المرضى النفسيون فإن المسؤولية الجنائية تنتفي عن من يفقد عقله أو إداركه ولا يمكن معاقبته على الجريمة المرتكبة.

وأشارت إلى أنه إذا كان المرض النفسي لم يؤثر على عقل وإدراك الشخص، وقدرته على التحكم فإنه يحاسب على أفعاله وقد يكون المرض سببًا لتخفيف العقوبة عنه ويحدد حالة المريض بناء على تشخيص الأطباء المختصين الذين يستعين بهم القضاء.

يذكر أن المتهم كان قد أعتدى على الممارس الصحي بآلة حادة في ساعده، وخضع المجني عليه لعملية جراحية واستقرت حالته.