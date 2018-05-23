أسئلة شائعة ومفاهيم خاطئة حول سرطان الثدي

محمد السعران(صدى):

يوجد الكثير من المفاهيم الخاطئة والأسئلة المثارة حول مرض سرطان الثدي، وبهذا الصدد يوضح استشاري الأنسجة والأورام بمستشفى الحمادي أبرز تلك المفاهيم ويجيب عن أبرز الأسئلة.

1- هل سرطان الثدى مرض معدى؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن سرطان الثدي مرض معدي ينتشر بمخالطة السيدات المصابات به، وهذا قد يدفع البعض الى تحاشي التعامل مع السيدة المصابة بسرطان الثدي وعدم الاقتراب منها للوقاية من انتقال المرض.

الاجابة

إن السرطان عموماً و منه سرطان الثدي لا ينتقل عن طريق الهواء أو بملامسة المصابين ولا حتى بالاتصال الجنسي. إنه غالبا نتيجة خلل جينى او عامل وراثى و اختلال هرمونى. لذلك تعد مخالطة المصابات بسرطان الثدي أمر طبيعي لا يدعو للحذر من أية مخاطر صحية، بل أن المصابة بسرطان الثدي تكون في هذه المرحلة في أمس الحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي ولتواجد الأهل والأصدقاء من حولها خلال فترة التشخيص والعلاج.

2- هل سرطان الثدى يؤدى حتما للوفاة؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن الأصابة بسرطان الثدي تؤدي حتماً للوفاة وأنه لا جدوى من الفحص أو العلاج المبكر ويجب الاستسلام للمرض والرضى بقضاء الله.

الاجابة

أن نسبة الشفاء من سرطان الثدى تصل إلى 97-98%. فى حالة الاكتشاف المبكر وذلك عن طريق الفحص الذاتى والفحص السريرى و فحص الثدي بالأشعة (الماموجرام) والذي يكتشف المرض في مراحله الأولى. كما وأنه بسبب تقدم أساليب الكشف والعلاج فإن عدد الناجيات من هذا المرض في تزايد مستمر. وقد أمرنا الله سبحانه بالأخذ بالأسباب والسعي وعدم التواكل، لذلك يجب الإقدام والانتظام على الفحوصات الدورية للثدي والإسراع في استشارة الطبيبب والالتزام بالعلاج.

3- هل سرطان الثدى له علاقة بحجم الثدى؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن الإصابة بسرطان الثدي متعلقة بحجم الثدي. فالثدي الكبير في الحجم معرض للإصابة بسرطان الثدي أكثر من الثدي الصغير.

الاجابة

أن سرطان الثدي ليس له علاقة بحجم الثدي اطلاقاً. فكل السيدات معرضات للإصابه بسرطان الثدي. وأن الغدد الحليبية- و الذي غالباً ما ينشأ فيها السرطان- موجودة لدى كل السيدات بنفس الحجم. إنما يكون الفرق في كمية الدهون المحيطة بالغدد الحليبية. قد يكون الثدي الأكبر صعباً بعض الشيء في الفحص الدوي الذاتي أو السريري أو الفحص بالأشعة، و لكن هناك تقنيات ووسائل متقدمة لتمكين المختصين من إجراء الفحص للثدي كبير الحجم،

4- هل أخذ عينة من الثدي يؤدي إلى حدوث انتشار سرطان الثدي ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن أخذ عينة للتأكد من نوع الأنسجة وتشخيصها عند وجود ورم أو تغيّرات في الثدي يحدث تغييرات سرطانية أو يساعد السرطان على الأنتشار إلى أجزاء أخرى في الجسم.

الاجابة

أن رفض السيدات لأخذ عينة يعني عدم قدرة الطبيب على تشخيص الأنسجة، وبالتالى فإنه ليس من الحكمة خضوع السيدة لعملية جراحية قد تكون هي في غنى عنها حيث غالبا ما يكون الورم حميد او تكون تغيرات غير ورمية

أو تعرضها لعدة عمليات جراحية أخرى لاستكمال العلاج في حالة وجود سرطان. من المعلوم أن نسبة انتشار السرطان في حال وجوده ضئيلة جداً، كما أن التقنيات الحديثة يتم فيها استخدام ابر صغيرة بعكس ما كان عليه الوضع في السابق.

5-هل سرطان الثدى له علاقة بحمالات الثدى؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن سرطان الثدي مرتبط بلبس حمالات الثدي، أو لبس الحمالات الضيقة أو لبس الحمالات السوداء اللون اوغيره. و قد أشيع أن الحمالات الضيقة أو التي تحتوي على السلك المعدني تؤدي إلى ضغط الثدي وحبس الأوعية الدموية والليمفاوية وتجمع السموم مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.

الاجابة

أن سرطان الثدي ليس له علاقة بنوع الحمالات أو أي ملابس أخرى ولم يتبث علمياً وجود أي علاقة في الأمر.

6-هل اشعة الثدى(ماموجرافى) تسبب سرطان الثدى ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن أشعة الثدي ( الماموجرام) أوضغط الثدي أثناء التصوير يسبب سرطان الثدي أو يؤدي إلى انتشار السرطان في حال وجوده وينتج عن ذلك إحجام السيدات عن عمل الفحص الدوري.

الاجابة

لم تؤكد أي دراسات ارتباط أشعة الماموجرام بزيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي. وكذلك ضغط الثدي بين لوحيين يساعد على وضوح أجزاء الثدي ولا يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي أو يساعد على انتشاره في الجسم. كما ان جرعة الإشعاع في أشعة الماموجرام وخاصة في تلك الصادرة من الأجهزة الرقمية الحديثة هي كمية ضئيلة جداً فقط (من 0.1 إلى 0.2 راد(. وكما أن فوائد الاكتشاف المبكر تفوق بمراحل نسبة المخاطرة.

7-هل تستطيع المرأة ان تحمل بعد اكتشاف سرطان الثدى ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن المرأة وحصوصا الشابة اذا اصيبت بسرطان الثدى لا تستطيع الحمل بعد ذلك وان علاج سرطان الثدي الكيماوى سوف يؤثر على صحة الجنين ويخلق تشوهات جنينيه.

الاجابة

هذا الاعتقاد خاطىء تماما فقد اثبتت الدراسات ان المصابة بسرطان الثدى تستطيع ان تحمل وانها قد تتناول العلاج الخاص بها من الفترة ما بين( الاسبوع الثانى عشر من الحمل الى الاسبوع الخامس والثلاثين) وان العلاج الكيمياوى فى هذه الفترة ليس له اى تأثير على الجنين ولكن يجب على الطبيب المعالج ضبط الجرعات بما يتناسب مع الحالة.

8-هل علاج العقم يزيد من الاصابة بسرطان الثدى ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن الأدوية المستخدمة في علاج العقم – مثل الكلوميد- تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي وذلك لأنها ترفع من مستويات الاستروجين في الجسم.

الاجابة

علمياً لم تُثبث أي من الدراسات التي تم إجراءها حتى الآن وجود أي علاقة بين تناول أدوية الخصوبة وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

9- هل سرطان الثدى لا يصيب الا النساء وبعد سن الاربعين فقط ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن الرجال غير معرضين للإصابة بسرطان الثدي. و أن سرطان الثدي أو السرطان عموماً لا يصيب إلا كبار السن.

الاجابة

أن كل من السيدات والرجال معرضون للاصابة بسرطان الثدي ولكن سرطان الثدي أكثر شيوعاً بين السيدات عن الرجال بحوالى 100 مرة. أيضا كل الإناث معرضات للإصابة بسرطان الثدي ولكن احتمال الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع التقدم في العمر. سرطان الثدي أكثر شيوعاً بين السيدات من عمر 40 عاماً فما فوق (نسبة 87%). وننصح الفتيات صغيرات السن بالانتظام في عمل الفحص الذاتي مرة كل شهر بعد انقضاء الدورة الشهرية و الذهاب للطبيب في حالة ملاحظة حدوث أي تغّيرات في الثدي وعدم التأخر في طلب الاستشارة الطبية

10-هل سرطان الثدى حتما يصيب كل من كانت لها اقارب اصيبوا بسرطان الثدى ؟

المفهوم الخاطئ

يعتقد البعض أن وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي يؤدي حتماً إلى الإصابة بسرطان الثدي

الاجابة

أن 85% من السيدات المصابات بسرطان الثدي لا يوجد لديهن تاريخ عائلي. كما أنه في حالة وجدود تاريخ عائلي للإصابة قإنه ليس بالضرورة أن تصاب السيدة بسرطان الثدي. وكما ذكرنا سابقاً فإنه يتوجب على السيدات اللاتي يوجد لديهن تاريخ عائلي الانتظام بالفحوصات الدورية للثدي

يمكن تلخيص صحة الثدي في ثلاث جمل:

– تعرفي على ثدييك، انظري وحسي وافصحى ذاتيا كل شهر.

– أي تغيير غير طبيعي، توجهي للفحص من قبل الطبيب.

– تابعي الفحوصات الروتينية ومسح التصوير الإشعاعي للثدى

الخلاصة

الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتشخيص الدقيق له مهم جدا جدا ، ليس فقط لتحديد وجود ورم سرطاني ، ولكن أيضا لأخذ قرارات علاجية سليمة صحيحة .

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د. ربيع السيد الشاعر

أستاذ مساعد،واستشاري تحاليل الأنسجة والأورام بمستشفى الحمادي بالرياض