بالفيديو..الفوزان يوضح حكم قطع الرحم دفعًا لضرر ما
أوضح الشيخ عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم قطع الرحم دفعا لضرر ما.
وأكد الفوزان خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه لايجوز قطع الرحم حتى إن أساءوا المعاملة، فعلينا صلتهم ابتغاءا لوجه الله.
واستشهد الفوزان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ” ، مضيفًا : ” هذا هو الواصل الحقيقي، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هذا أعلى درجات الوصل ” .
وقال مستشهدًا بقول الله تعالى: ” ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ” ، موضحًا أن نتيجة المعاملة الطيبة يمكنها تحويل مسار العلاقات بين البشر وبعضهم.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالعزيز الفوزان @khalovhalahmari @Abdulazizfawzan
حكم قطع الرحم دفعا لضرر ما ؟
مشاهدة الفتوى كاملةhttps://t.co/97hq2IRlsD pic.twitter.com/YSRKgjsK4F
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٢٢ مايو ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29689 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتوصي حريص
والله أني أمتتتتتتتتتر المملكة
من شمالها لجنوبها
قرايبي كل وحده بديرة
الله يرحمك يبوعبدالله(جدي👴)
الظاهر الناس كلهم كانوا صدقانه
ماخلا ديرة مازوج فيها وحده من بناته🙂