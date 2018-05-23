بالفيديو..الفوزان يوضح حكم قطع الرحم دفعًا لضرر ما

حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، حكم قطع الرحم دفعا لضرر ما.

وأكد الفوزان خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه لايجوز قطع الرحم حتى إن أساءوا المعاملة، فعلينا صلتهم ابتغاءا لوجه الله.

واستشهد الفوزان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ” ، مضيفًا : ” هذا هو الواصل الحقيقي، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هذا أعلى درجات الوصل ” .

وقال مستشهدًا بقول الله تعالى: ” ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ” ، موضحًا أن نتيجة المعاملة الطيبة يمكنها تحويل مسار العلاقات بين البشر وبعضهم.