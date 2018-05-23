بالصور : مواطن يصطدم بذئب بمركز حقال

حامد العمري(صدى):

اصطدم مواطن بمركز حقال بمحافظة أضم ، بذئب فجر اليوم الأربعاء على طريق غميقه حقال.

وفي التفاصيل التي يرويها ” لصدى” شرف عطية الله العمري أنه عند سفره من محافظة جده إلى مركز حقال لتقديم واجب العزاء ، تفاجأ في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء ، بمرور جسم غريب على طريق غميقه حقال ، وحاول أن يتفادى اصطدامه ، وبعد أن ارتطم به ترجل من سيارته ليتفاجأ أن ما صدمه ذئباً.

وعن مدى تأثر سيارته في الحادث قال حدثت بعض التلفيات في مقدمة السيارة ولم أصب بأي أذى ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن الذئاب تكثر بمحافظة أضم خاصة في المناطق الجبلية والتي افترست العديد من المواشي وتم القضاء على بعضها .