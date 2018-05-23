بالفيديو.. مسنه بالليث تستنجد: شيخنا هدم منزلي ويحاول هدم الآخر

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب” مقطع فيديو لمسنة قيل أنها بقرية بيرين شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وظهرت المسنة بالفيديو مطالبة الحكومة بالتدخل ، ورفع الظلم الذي ألم بها من شخص ذكرت اسمه (م ، ص) يقال أنه شيخ قبيلتها.

واستطردت أنه ومنذ عشر سنوات ، يطاردها ولأسباب مجهولة حتى هدم بيتها الأول ، وبعد أن استطاعت أن تبني بيت آخر ” غرفة وحمام ” بأرض صحراء ليست لأحد ، بمبلغ دين يقسط من الضمان الاجتماعي إلا أن الشيخ لا زال يلاحقها ليهدمه مثل سابقه ، الذي اعترف أمام اللجنة في وقت سابق أنه سرق “صندقتها ” هو وأخيه “ف ، ص”.

وبينت أن معاملاتها بمحافظتي الطائف والليث محفوظة ودون جدوى لها ، واختتمت المقطع بمطالبتها العاجلة للوقوف على حالتها ، والتي بسببها فقدت الأمان وعدم الراحة في منامها.