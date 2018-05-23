بالفيديو.. مسنه بالليث تستنجد: شيخنا هدم منزلي ويحاول هدم الآخر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب” مقطع فيديو لمسنة قيل أنها بقرية بيرين شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.
وظهرت المسنة بالفيديو مطالبة الحكومة بالتدخل ، ورفع الظلم الذي ألم بها من شخص ذكرت اسمه (م ، ص) يقال أنه شيخ قبيلتها.
واستطردت أنه ومنذ عشر سنوات ، يطاردها ولأسباب مجهولة حتى هدم بيتها الأول ، وبعد أن استطاعت أن تبني بيت آخر ” غرفة وحمام ” بأرض صحراء ليست لأحد ، بمبلغ دين يقسط من الضمان الاجتماعي إلا أن الشيخ لا زال يلاحقها ليهدمه مثل سابقه ، الذي اعترف أمام اللجنة في وقت سابق أنه سرق “صندقتها ” هو وأخيه “ف ، ص”.
وبينت أن معاملاتها بمحافظتي الطائف والليث محفوظة ودون جدوى لها ، واختتمت المقطع بمطالبتها العاجلة للوقوف على حالتها ، والتي بسببها فقدت الأمان وعدم الراحة في منامها.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 2 ساعتين
بهذا السحر…..
اللهم عليك بكل ظالم وانصر كل مظلوم … وانزل علينا من فضلك ورحمتك وسكينة تريحنا من هموم دنيانا ولا تشغلنا إلا بمرضاتك وعبادتك
ناصر[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله ..الله يكون بعونك ويقويكي
فهد[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من ها المفتري ويلهمها القوة والصبر ياليت للو تيجي تعيش معي
المر[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر كل مظلوم وكن له عونا ومعينا ليه الظلم المسلمين يساعدون ويعينون اللي بعيد كيف الاقرباء وكبار السن اللي يحتاجون للمساعده الله المستعان وزاره العمل والتنميه ان شاء الله يجدون حل لك
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل فيه هذا اللي مسمي نفسه ( شيخ ) وهو مايخاف ربه الله ينضرك ياوالده وياخذ حقك من هذا الليئم وامثاله في هذا الشهر الفضيل يارب
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 49 دقيقة
أنتو امنتو دول بأكملها وما امنتوني…والله اني خفت من كلمتها .
الله ينصرها ويسترها ويرفع عنها الظلم
الزعيم[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 27 دقيقة
يبيله سجن ودق خشم هذا الظالم المتسلط على هذه المرآة الضعيفة المسمى شيخ وين قدرته ورجولته عديم الشهامة والرجولة عن غيرها من الظلمة اشباهة واصحابة حسبنا الله نعم الوكيل
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 22 دقيقة
يجب تكوين لجنة نزيهة ومحايدة من خارج المنطقة للتحقيق مع هذا المجرم وسجنه وسحب ختمة ليكون عبرة لغيرة من الظلمة المجرمين