رسميا..فابيو كاريلي مدرب الوحدة

ماجد محمد(صدى):

تعاقد نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي،اليوم الأربعاء ، مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي رسميًا.

ومن المقرر أن يقود كاريلي الوحدة لمدة موسمين؛ حيث تم التعاقد معه بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

يجدر الإشارة إلى أن كاريلي كان من بين المرشحين لقيادة الهلال إلا أن الصفقة لم تنجح.

من جهة آخرى وقعت إدارة نادي الوحدة مع مدافع منتخب الكاميرون وفريق سلافيا براغ التشيكي ميشيل نجادو.