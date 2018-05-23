صورة ودية لسمو ولي العهد ولاعبي الأخضر قبل المونديال
استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لاعبي المنتخب الوطني؛ لتشجيعهم قبل انطلاق مونديال روسيا في يونيو المقبل.
ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ صورة ودية تجمع سمو ولي العهد باللاعبين والجهاز الفني للأخضر معلقًا : ” أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال. وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية “.
فيصل[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 24 دقيقة
لقاء اللاعبين بسيدي سمو ولي العهد سيفرق كثيراً في معنويات اللاعلبين النفسية وسيحفزهم على الفوز والعودة بالكأس
فهد[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 22 دقيقة
وجودك ودعمك لنا يدفعنا دائما للامام .. الله يحفظك ويديمك لنا
نوير[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 15 دقيقة
بالتوفيق لجميع اللاعبين الذي ننتظر منهم عرضا يليق بالمملكة في البطولة خاصة وبعد تشجيع سمو ولي العهد حفظه الله لهم