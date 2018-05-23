صورة ودية لسمو ولي العهد ولاعبي الأخضر قبل المونديال

نواف السالم(صدى):

استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لاعبي المنتخب الوطني؛ لتشجيعهم قبل انطلاق مونديال روسيا في يونيو المقبل.

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ صورة ودية تجمع سمو ولي العهد باللاعبين والجهاز الفني للأخضر معلقًا : ” أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله – للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال. وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية “.