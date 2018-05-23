عبدالله عطيف: مدرس مادة التوحيد سبب انضمامي للهلال
أكد لاعب الهلال عبدالله عطيف، على أن تركيزه دائما فقط في الملعب، لافتًا إلى أنه يبتعد عن الأشياء التي خارج الملعب.
وعن انضمامه للهلال قال : ” بدايتي كلاعب هي عندما أصر علي مدرس مادة التوحيد أنني انضم لنادي الهلال، وبعد عدة مشاورات قررت الانضمام للهلال ” .
وأضاف ” عطيف ” : ” كل شخص في قائمة المنتخب عنده موهبة، فمثلاً وليد عبدالله عنده حس فكاهي ” .
وعن لاعبه المفضل عالميًا، أشار ” عطيف ” ، إلى أن نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس هو لاعبه المفضل .
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