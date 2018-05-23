عبدالله عطيف: مدرس مادة التوحيد سبب انضمامي للهلال

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الهلال عبدالله عطيف، على أن تركيزه دائما فقط في الملعب، لافتًا إلى أنه يبتعد عن الأشياء التي خارج الملعب.

وعن انضمامه للهلال قال : ” بدايتي كلاعب هي عندما أصر علي مدرس مادة التوحيد أنني انضم لنادي الهلال، وبعد عدة مشاورات قررت الانضمام للهلال ” .

وأضاف ” عطيف ” : ” كل شخص في قائمة المنتخب عنده موهبة، فمثلاً وليد عبدالله عنده حس فكاهي ” .

وعن لاعبه المفضل عالميًا، أشار ” عطيف ” ، إلى أن نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس هو لاعبه المفضل .