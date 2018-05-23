تخلصي من التجاعيد من مطبخك

أماني الغامدي(صدى):

اكتشف فريق من العلماء أن سر احتفاظ المرأة بالشباب والنضارة يمكن العثور عليه في طبق الفاكهة.

وفي التفاصيل أنّ اللواتي يحرصن على تناول غذاء غني بالفاكهة الطازجة والخضراوات يكون لديهن عدد أقل من التجاعيد عندما يتجاوزن سن الخمسين، بحسب فريق علماء مركز ايراسموس الطبي في روتردام.

وأثبتت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن المزيد من الخبز واللحوم الحمراء والحلويات والكحوليات يعانين من المزيد من التجاعيد.

وتشير النتائج إلى أن تناول وجبة خفيفة من الفاكهة يمكن أن يكون بديلاً أرخص بكثير من علب الكريمات وزجاجات غسول الوجه للنساء اللواتي يبحثن عن جلد أصغر سنا.

وقام الباحثون بفحص 2700 رجل وامرأة، تجاوزت أعمارهم 50 عاما، عن عاداتهم الغذائية. ثم خضع كل منهم لفحص ثلاثي الأبعاد للوجه لقياس عدد التجاعيد.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن أكبر كمية من الفواكه والخضراوات والسمك الطازج لديهن أقل عدد من الخطوط على وجوههن، باستثناء من تشرب منهن الكحوليات، ما يوحي بأنها تفسد بعض الأشياء الجيدة التي تأتي من تناول الأطعمة المغذية.

لكن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والخبز والحلويات بشكل منتظم كن الأكثر من حيث الخطوط.

ويبدو أن عادات تناول الطعام لم يكن لها تأثير كبير على عدد التجاعيد على وجوه الرجال.