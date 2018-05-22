النيابة العامة : يحظر استغلال الأطفال في أي شيء يخص التدخين

نايف السالم(صدى):

شددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على أنه يحظر أن يباع للأطفال التبع ومشتقاته وغيره من المواد المضرة.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه أيضًا يحظر استخدام الأطفال في شراء التبغ ومشتقاته والمواد الضارة أو أماكن انتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

واستكملت: ” يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو أي أداة من أدوات التدخين، بالإضافة لحظر عرض المشاهد التي تشجع الأطفال على التدخين، أو التدخين أثناء تواجدهم ” .

وأكدت على أن المحظورات السابق ذكرها توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل .

يجدر الإشارة إلى أنه انتشر مقطع لطفل وهو يتعلم تعاطي الدخان، وعلى خلفيته أمر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على صاحب المقطع ، بينما أكدت وزارة العمل والتنمية أنه في حالة ثبوت ممارسة الشخص في الفيديو لتعليم الطفل تعاطي الدخان، سيتم محاسبته.

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