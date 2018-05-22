بالصور.. الأخضر يواصل استعداده للمونديال بقوة.. وتمارين خاصة لـ ” باهبري “

ماجد محمد(صدى):

واصلت بعثة الأخضر، اليوم الثلاثاء، مرانها في إطار البرنامج الإعدادي المقام قي مدينة بادراغاز في سويسرا؛ استعدادًا للمونديال.

وخصص خوان بيتزي مدرب الأخضر، حصة تدريبية في الفترة الصباحية في النادي الصحي بمقر إقامة المنتخب، بينما في الفترة المسائية شهدت التدريبات القيام بمناورات قصيرة.

وخصص الجهاز الطبي تمارين خاصة للاعب الوسط هتان باهبري لشعوره بالألم في عضلة الفخذ.