  • الثلاثاء 22

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. انقطاع الكهرباء في قرى أبو عريش يثير غضب الأهالي

انقطاع الكهرباء في قرى أبو عريش يثير غضب الأهالي

انقطاع الكهرباء في قرى أبو عريش يثير غضب الأهالي
تركي السالم(صدى):

شهدت 20 قرية تابعة لمحافظة أبو عريش، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء قبل المغرب، وحتى الأن؛ وهو ما أسفر عن غضب الأهالي.

وفي هذا السياق أبدى المواطنون تذمرهم؛ لعدم التزام شركة الكهرباء بالوقت المحدد لأعمال الصيانة، حسبما ذكروا.

وكشف المواطنون عن معاناتهم التي تسبب فيها انقطاع الكهرباء، حيث أن الوقت كان غير مناسب نظرًا لأنه وقت إفطار بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء بجازان أن تقوم إبلاغهم بمواقيت قطع التيار ، بالإضافة لاختيار الوقت المناسب.

وتضمنت القرى التي تم فصل التيار عنها كلاً من :
صفوة
أم الحجل
المقيدر
جزء من أم النار
وادي الرباح
زبيدة
الكوادمة
الوحم
عياش
حلحلة المهدج
الكرس
أبو السلامة
أبو الجهوة


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يكون بعونكم

[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 27 دقيقة

يجب معاقبة المسئول عن هذا يجب مراعاة الناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *