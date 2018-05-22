المطلق يكشف سبب ارتفاع نسبة النساء المتصلات بالمشايخ للاستفتاء

نايف السالم(صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، عن السبب الذي يدفع النساء بنسبة كبيرة للاتصال بالمشايخ للاستفتاء حول أمورها .

وقال ” المطلق ” : ” أكثر من 90٪ من المستفتين والمتصلين بالمشايخ من النساء؛ لأنّ المرأة عاطفية وارتباطها بالحياة الزوجية والأسرية كبير ووثيق ” .

وجاء ذلك خلال خلال استضافت ” المطلق ” في برنامج زوايا مع عبدالعزيز الزير، على قناة الرسالة .