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المطلق يكشف سبب ارتفاع نسبة النساء المتصلات بالمشايخ للاستفتاء

المطلق يكشف سبب ارتفاع نسبة النساء المتصلات بالمشايخ للاستفتاء
نايف السالم(صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، عن السبب الذي يدفع النساء بنسبة كبيرة للاتصال بالمشايخ للاستفتاء حول أمورها .

وقال ” المطلق ” : ” أكثر من 90٪ من المستفتين والمتصلين بالمشايخ من النساء؛ لأنّ المرأة عاطفية وارتباطها بالحياة الزوجية والأسرية كبير ووثيق ” .

وجاء ذلك خلال خلال استضافت ” المطلق ” في برنامج زوايا مع عبدالعزيز الزير، على قناة الرسالة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 56 دقيقة

لان الرجال ما يهتمون بالحياة الزوجية اتفق معك يا شيخ 🙁

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 50 دقيقة

نحن نعرف اكثر منهم لذلك ما نسأل كثيرا

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