المطلق يكشف سبب ارتفاع نسبة النساء المتصلات بالمشايخ للاستفتاء
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، عن السبب الذي يدفع النساء بنسبة كبيرة للاتصال بالمشايخ للاستفتاء حول أمورها .
وقال ” المطلق ” : ” أكثر من 90٪ من المستفتين والمتصلين بالمشايخ من النساء؛ لأنّ المرأة عاطفية وارتباطها بالحياة الزوجية والأسرية كبير ووثيق ” .
وجاء ذلك خلال خلال استضافت ” المطلق ” في برنامج زوايا مع عبدالعزيز الزير، على قناة الرسالة .
نهى[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 56 دقيقة
لان الرجال ما يهتمون بالحياة الزوجية اتفق معك يا شيخ 🙁
فهد[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 50 دقيقة
نحن نعرف اكثر منهم لذلك ما نسأل كثيرا