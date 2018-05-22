طالبته براتبها فقطع جثتها ورماها في مصرف المياه

نيودلهي(صدى):

أقدم مدير شركة توظيف خادمات في الهند ، على ارتكاب جريمة بشعة ، بقتل عاملة تٌدعى ” سوني كوماري ، 16 عاماً ” ، وقام بتقطيع جثتها بمساعدة صديقين ورميها في مصرف المياه ، لمطالبتها براتبها الذي حرمها منه لمدة عام كامل .

وكانت طالبت سوني براتبها البالغ نحو 100 دولار شهريًا وعودتها لقريتها جاركاند، إلا أن مدير شركة التوظيف التي تعمل بها ، رفض ودعاها لمنزله لمناقشة الأمر لكنها رفضت وأصرت على إعطائها أجرها.

وبعد أن رفضت طلبه قام المتهم بخنقها ثم تقطيع جثتها لثلاثة أجزاء بمساعدة اثنين من زملائه ورميها في مصرف المياه .

وأكدت الشرطة الهندية ، أنه تم العثور على بقايا الجثة طافية في الماء، في اليوم التالي ، كما تم اعتقال المتهم هو وشريكيه بعد بلاغ من أحد جيرانه، وبمواجتهم اعترفوا بجريمتهم .