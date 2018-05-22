شرطة المدينة تعلق على مقطع المتهور عاكس السير

نايف السالم(صدى):

تسبب شخص في حادث مروري على أحد الطرق السريعة في المدينة المنورة بعد أن عكس السير وصدم مركبة أخرى.

وقال المتحدث باسم إدارة مرور المدينة المنورة النقيب جمال الصاعدي إن الحادث المروري الذي وقع في نفق قباء في الاتجاه المعاكس للمتجه إلى مكة المكرمة ووثقته عدسة أحد المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد وقع بين سيارتين الأولى من نوع بكب غمارة وسيارة أخرى كانت في مسارها الصحيح وكان السبب المباشر فيه هو سائق البكب الذي كان يسير بعكس الاتجاه وبسرعة عالية.

وأشار الصاعدي إلى أن قائد السيارة البكب هو مواطن يعاني من أمراض نفسية وقد تم إطلاق سراحه بكفالة مع حجز المركبة التي كان يقودها في الحجز العام للمرور.

ويذكر أن مقطع فيديو متداول أظهر سائقًا يقود سيارته عكس السير بسرعة جنونية، ما أسفر عن وقوع حادث مروع بطريق قباء، بالمدينة المنورة.