مصرع عامل أسيوي إثر انفجار خزان وقود مغسلة بالأفلاج

علي القحطاني(صدى):

شهدت ” البديع ” جنوب الأفلاج، اليوم الثلاثاء، مصرع عامل آسيوي؛ على خلفية انفجار خزان وقود مغسلة ملابس.

وكانت فرق الدفاع المدني، وصلت على الفور إلى الموقع، عقب إبلاغها بالحادث، حيث كان وجدت العامل مصاب بضربة في رأسه وكسر في قدمه، بعد انفجار خزان المغسلة التي تقع على مسافة 30 كلم جنوب الأفلاج.

وعلى الفور تم نقل العامل الآسيوي متأثراً بإصاباته إلى مستشفى الأفلاج العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.