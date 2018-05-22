انتعاش خزائن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بـ42 مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

شهدت خزائن أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي انتعاش بعد دعم مالي قدّمه عدد من أعضاء الشرف، حيث أعلن فهد الراشد عضو شرف نادي الهلال تقديمه مبلغ 10 ملايين ريال لخزينة النادي.

كما أعلن نادي النصر عن تقديم عبداللطيف آل الشيخ نائب الرئيس 5 ملايين ريال، وعبدالرحمن الحمود 3 ملايين، وعبدالله مخارش مليوني ريال، وشاكر آل الشيخ مليون ريال، وعمر آل الشيخ مليوني ريال، وعبدالعزيز الجليل مليون ريال.

وقدم محيي الدين صالح كامل وفراس التركي تبرع بـ10 ملايين ريال لنادي الاتحاد وقدّم عمر ناظر مليوني ريال، وأنمار الحائلي مليون ريال، في حين قدم عبدالله الزهراني عضو شرف نادي الأهلي مبلغ 5 ملايين ريال.