تغريدة عن التحرش بالنرويج تضع ” ديما صادق ” في مأزق

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية ديما صادق الجدل بعد نشرها في حسابها عبر ” تويتر ” صورة مجهولة المصدر تظهر نسب التحرّش خلال العام 2017 في النرويج والمملكة، إذ بلغت النسبة، وفق الصورة، 3% في النرويج وذلك مع ارتداء النساء ملابس عصرية، في حين أتت النسبة في المملكة 87% مع التزام المرأة السعودية باللباس الشرعي.

وردّت الصفحة الرسمية للنرويج عليها قائلة: بانتظار توضيح مصدر الإحصائية وتفصيل الرقم الذي وُضع للنرويج والطريقة العلمية التي اعتمدت عليها وعن علاقة اللباس بالتحرش.

فردّت صادق: أرجو التواصل عبر الانبوكس . شكرًا، لتردّ الصفحة من جديد: نعتذر عن ذلك، المسألة ليست شخصية على الإطلاق لتُحل بتفاوض مباشر. ولا يمكننا التغاضي عن آلاف المتابعين الذين تفاعلوا مع التغريدة وينتظرون إجابة ذات صدقية. لا نُخاطر بمصداقيتنا. بكل مودة.