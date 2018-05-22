انطلاق ” فولكس فاجن ثارو ” لأول مرة في الصين بتصميم سكودا كاروك وأطلس

بكين(صدى):

قدمت شركة السيارات العالمية ” فولكس فاجن ” موديل ثارو الجديد كليا في الصين والذي يجعل الأمور تختلط على الجميع ، والغريب أن هناك الكثير من التداخل في هذا القطاع ، فعلى الرغم من أن شركة فولكس فاجن تقول أن علاماتها التجارية لن تتنافس مع بعضها البعض ولكن الشركة عرضت سكودا “كاميك” الشهر الماضي ، في فئة أقل من كاروك, وفي الوقت نفسه ، تقدم فولكس فاجن سيارة مصغرة من تيجوان هي ثارو التي نراها هنا لأول مرة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنها تعتمد على نفس منصة انتاج سكودا كاروك، وهو يجعلها كروس أوفر تعتمد على قاعدة بناء MQB. وسوف يتم تصنيعهما على خط التجميع نفسه من قبل شركة شانغهاي فولكس فاجن وهو مشروع مشترك محلي.

وأكدت أن الخيارين الوحيدين في المحركات هما محرك سعة 1.2 لتر بشاحن توربيني بقوة 116 حصان وسعة 1.4 لتر بشاحن توربيني مع 150 حصان. وفي كلتا الحالتين ، يرسل الناقل DSG من 7 سرعات القوة إلى العجلات الأمامية.

ويبلغ طول موديل ثارو 4.453 مم ، وبعرض 1.841متر وارتفاع 1.632 متر وبقاعدة عجلات 2.688 متر ، وفي حين أن هذا أكبر من مواصفات سكودا كاروك ، ولكن يعرف أن الصين تحصل دائما على نسخ من السيارات بقاعدة عجلات أطول من باقي الدول.

ويعتبر موديل تيجوان قريبا جدا من ثارو بطول 4.486 مم وقاعدة عجلات 2677 مم. ولكن مرة أخرى ، يمتلك الصينيون تيجوان L الأطول وليست العادية ، ويمكننا القول بكل تأكيد أن ثارو لن تتناسب مع تقديمها في الدول الأوروبية ، ولكنها قد تكون مثالية لأمريكا ، وهو ما يفسر لماذا تمتلك نفس التصميم الأمامي مثل موديل فولكس فاجن أطلس الذي يقدم في أمريكا.