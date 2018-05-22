حساب النصر على ” تويتر ” يلغي متابعة رئيسه السابق

نواف السالم(صدى):

أقدم الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” ، على إلغاء متابعة عدد من أعضاء الشرف السابقين له، ومنهم حساب رئيسه السابق سمو الأمير فيصل بن تركي.

كما ألغى الحساب، متابعة نائب الرئيس السابق سلمان المالك، واقتصر على متابعة جميع الوجوه الجديدة في مجلس الإدارة الجديد، ومن ضمنهم عبد اللطيف بن صالح آل الشيخ نائب رئيس النصر ومحمد المسبل الأمين العام للنادي ومحمد الشنيفي أمين الصندوق وعبد الكريم منصور وإبراهيم الدغيثر وعبد العزيز الجليل أعضاء مجلس الإدارة، أحمد البريكي المدير التنفيذي الجديد لنادي النصر.