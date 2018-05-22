” كونسيومر ريبورتس ” يوجه انتقادات لفورد ايكوسبورت

متابعات(صدى):

كشفت تقارير Consumer Reports أن نظام المعلومات والترفيه الأصلي في سيارة ” فورد ايكوسبورت ” أو الإطار الاحتياطي المثبت على باب صندوق الأمتعة قد جعلها تبدو قديمة تماماً. كما لم يكن التصميم الداخلي مناسبا جدًا للشخص العادي فمسند الذراع الصغير في المكان الخطأ ، في حين يكون تعديل ارتفاع المقعد ليس جد. كما سوف يجد الناس طوال القامة الجالسين في المقاعد الخلفية ضيق بالمساحة.

أما المحركات فلم تكن أفضل بكثير فالمحرك القياسية سعة 1 لتر غير ملائم وتم اختيار محرك 2 لتر أكثر قوة ولكن حتى في ذلك الحين ، فإن الاستجابة البطيئة لعلبة التروس الأوتوماتيكية تفسد تجربة القيادة الرياضية. وبالنظر إلى تصنيف السلامة من التصادم في البرازيل ، قدمت فورد قامت وسائد هوائية في السيارة ومع ذلك ، فإن أنظمة الأمان الجديدة المنتشرة غير متوفرة فيها أو تأتي فقط بالاصدارات الأعلى.

ثم نأتي إلى مسألة السعر. فالنسخة الاساسية من السيارة تأتي بسعر 19.995 دولار، فيما تعتبر هيونداي كونا المنافسة الأقل تكلفة والأفضل مظهرا وأكثر عملية. ولكن الصدمة الحقيقية هنا هي أن النموذج الذي تم اجراء الاختبار عليه كان مرتفع في السعر بقيمة 28.130 دولارا اي بسعر اثنين من سيارات فييستا أو حتى سعر موستانج أو فورد ايدج.