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حساب المواطن يكشف الإجراء المفروض إذا تجاوز الاعتراض 3 شهور

حساب المواطن يكشف الإجراء المفروض إذا تجاوز الاعتراض 3 شهور
علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه إذا تجاوز مدة الاعتراض الـ3 شهور، فإنه يجب على المستفيد، إعادة تقديم الطلب.

ووجه مواطن سؤالًا لحساب خدمة العملاء عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” لو سمحت أنا طلع لي إعادة تقديم الطلب وأنا أبغى أغير المرفقات لأنها رفضت ما تفتح معي إلا خانة إعادة تقديم الطلب وش الحل؟ ” .

من جانبه، رد حساب المواطن قائلًا : ” حياك الله، عند تجاوزك لمدة الاعتراض ثلاثة أشهر، الرجاء التوجه إلى (قائمة دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 50 دقيقة

كويس

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