حساب المواطن يكشف الإجراء المفروض إذا تجاوز الاعتراض 3 شهور

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه إذا تجاوز مدة الاعتراض الـ3 شهور، فإنه يجب على المستفيد، إعادة تقديم الطلب.

ووجه مواطن سؤالًا لحساب خدمة العملاء عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” لو سمحت أنا طلع لي إعادة تقديم الطلب وأنا أبغى أغير المرفقات لأنها رفضت ما تفتح معي إلا خانة إعادة تقديم الطلب وش الحل؟ ” .

من جانبه، رد حساب المواطن قائلًا : ” حياك الله، عند تجاوزك لمدة الاعتراض ثلاثة أشهر، الرجاء التوجه إلى (قائمة دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ” .