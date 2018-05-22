شاب يبكي على قبر شقيقه.. ومصادر تؤكد: رفضوا تسلم الجثمان

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن ذوي الشاب الذي قتل في محافظة أبو عريش على يد آخر منذ 3 سنوات، رفضوا تسلم الجثمان؛ لاعتقادهم أن عددًا من الأشخاص ارتكبوا الجريمة وليس شخصًا واحدًا.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم العثور على مركبته محترقة بالكامل بالقرب من جثته؛ لذلك اعتقدت الأسرة ذلك، ولكن عندما باشرت الجهات الأمنية التحقيق وجمعت الأدلة والمعلومات، تبين أن الجاني هو طالب جامعي قتل المجني عليه بدافع الانتقام.

يذكر أن الواقعة كانت قد عادت إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما ظهر فيديو لشقيق المجني عليه، وهي يبكي على القبر، ويطالب بالتحقيق في دفنه دون علم والدته أو أقربائه.