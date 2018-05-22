اكتشفي قصة الشعر التي تناسب وجهك

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، انه كثير من السيدات لا تعرفن ما هي القصّة المناسبة لهن، والتي تليق على شكل وجوههن، وخاصة أن شكل الوجه، سواء كان مربعاً أو بيضاوياً أو دائرياً أو على شكل قلب، يلعب دوراً مهماً في تحديد القصّة المناسبة لشعرك.

وقدمت الخبيرة نصائح مهمة عند اختيار قصّة شعرك حسب شكل وجهك:

الوجه البيضاوي

صاحبات الوجه البيضاوي لديهن مجموعة متنوعة من الاختيارات في القصّات المناسبة لهن، ولكن يفضل اختيار واحدة تجعل وجهك دائرياً، بدلاً من الإيحاء بمنحه مزيداً من الطول، لذا يفضّل منح الشعر بعض التموّجات، التي تبرز عظام الخد، وتقلّل من طول الوجه، ليبدو دائرياً أكثر، وهذه القصّة مناسبة لكل أنواع الشعر، ولكن أصعبها هو الشعر الناعم الذي يحتاج إلى بذل مجهود أكبر لعمل التموجات.

الوجه الدائري

يجب اختيار قصّة تعمل على تقليل دائرية الوجه إلى حد ما، ويفضّل في هذا الوجه قصّ الشعر، مع ترك أطرافه طويلة للخارج بدلاً من الداخل، مما يمنح الوجه طولاً نسبياً، ويخفي دائريته.

الوجه ذو شكل القلب

يجب اختيار قصّة تعمل على تقليل مساحة الوجه من ناحية الحاجبين، وذلك بترك طبقات ناعمة وخفيفة من الشعر على الجزء الأمامي من الوجه، الذي يلفت الانتباه لعظام الخد، بعيداً عن الذقن، وأيضاً تقلّل من وضوح ملامح الوجه.

الوجه المربع

يجب اختيار قصّة شعر تخفّف من الحواف، وتقلّل من زوايا خط الفك السفلي، من أجل خلق نظرة أكثر ليونة، وذلك عن طريق ترك الشعر خفيفاً من الجانبين، مع عمل بعض التموجات الخفيفة، مما يوحي باستدارة الوجه، وتقضي على الشكل المربع.