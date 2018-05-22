%39 نسبة تراجع الصفقات العقارية خلال شعبان

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل عن تراجع قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال شهر شعبان الماضي، التي بلغت 11.63 مليار ريال، بانخفاض قدره 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى إنه بالمقارنة بشهر رجب 1439 هـ، فقد سجلت الصفقات العقارية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1%، إذ بلغت آنذاك 11.56 مليار ريال.

وفي السياق نفسه، انخفضت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8 % منذ بداية عام 1439هـ ما يعادل 11.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1438هـ، لتصل إلى 138 مليار ريال.

ويعد هبوط الصفقات السكنية بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 8.8 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية بنسبة 45 % لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال، من أهم أسباب تراجع قيمة الصفقات العقارية خلال شعبان.